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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السفير الفلسطيني لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تريد إفراغ فلسطين من سكانها الفلسطينيين.. ومصر ترفض ذلك

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر
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قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ إسرائيل تريد إفراغ فلسطين من سكانها الأصليين وأصحابها التاريخيين وإحلال المستوطنين الغرباء بدلًا منهم، وهذا ما يحدث في الضفة الغربية الآن، وكذلك القدس عبر سرقة منازل الفلسطينيين وتهجيرهم عبر فرض الضرائب الباهظة.

وأضاف "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إسرائيل تريد تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا: "نتحدث اليوم بأرقام تقريبية، بواقع 2.5 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في غزة، كيف يمكن دفع هذا العدد الكبير من الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى الخروج من أرضهم وبيوتهم ووطنهم، ومصر رفضت ذلك وهذا المخطط لن يمر".

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "صاحب القول الفصل في هذا الأمر هو المواطن الفلسطيني الذي فقد بيته وأسرته، وقال إنه سوف يبقى بجانب ركام بيته ومنزله، والرئيس الفلسطيني قال لن نغادر أرضنا وطننا ولن نسمح بتكرار حدوث نكبة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني، والرئيس السيسي قال إن ذلك يعني شطب القضية الفلسطينية، وهذا ما لن تسمح به مصر مطلقا".

السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر احداث غزة الإعلامية داليا عبد الرحيم