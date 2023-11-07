دوري أبطال أوروبا.. تعادل ميلان وباريس سان جيرمان بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء يقام بينهما حاليًا على معلب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح المدافع ميلان سكرينيار، التهديف لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة التاسعة منذ بداية المباراة، من صناعة زميله البرازيلي ماركينيوس.

وبعد مرور 3 دقائق، أحرز البرتغالي رافائيل لياو، هدف التعادل للروسونيري من مقصية رائعة بعد متابعة جيدة من الكرة التي تصدى لها الحارس دوناروما.

يتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب المجموعة السادسة (مجموعة الموت) من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل ميلان الترتيب بنقطتين فقط.

كان تشكيل ميلان للمباراة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوفتس تشيك - يونس موسى - ريندرز

وفي الهجوم: بوليسيتش - جيرو - لياو.

أما باريس سان جيرمان، دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان سكرينيار – لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: وارين زاير إيمري – مانويل أوجارتي – فيتينيا

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – كيليان مبابي – راندال كولو مواني.