دوري أبطال أوروبا.. سقوط مفاجئ لـ«برشلونة» أمام شاختار

سقط فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ في فخ الهزيمة من شاختار دونتسيك الأوكراني بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فولكسبارك بألمانيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بتقدم الفريق الأوكراني بهدف للا شئ، سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك مجددًا ولكن باءت كل هذه المحاولات بالفشل، في ظل استحواذ لاعبي البلوجرانا على الكرة في أغلب الأوقات، لتنتهي المباراة بفوز شاختار على برشلونة بنتيجة 1-0.

خسارة الفريق الكتالوني من شاختار، أرجأت تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، للجولة المقبلة من دور المجموعات.

بتلك النتيجة، ظل برشلونة على صدارة المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بينما رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويًا مع بورتو البرتغالي ثاني الترتيب، الذي يواجه رويال أنتويرب البلجيكي بعد قليل.