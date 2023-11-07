نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.. وإيران تتهم الولايات المتحدة بالازدواجية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستدرس فترات توقف تكتيكية صغيرة في القتال في غزة، لكنه رفض مرة أخرى وقف إطلاق النار رغم الضغوط الدولية.

وقال “نتنياهو” إن وقفا عاما لإطلاق النار سيعيق المجهود الحربي لبلاده، لكن وقف القتال مؤقتا لأسباب إنسانية، وهي فكرة تدعمها الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، سيستمر وضعها في الاعتبار على أساس الظروف.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على حسابه الشخصي، إن الولايات المتحدة تقترح وقفًا إنسانيًا للقتال، لكنه اتهم واشنطن بالازدواجية.

وركزت طهران فى خطابها ضد الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، لكنها اختارت حتى الآن عدم التورط بشكل مباشر في الصراع.

ومع ذلك، تواصل القوات التابعة لإيران في العراق وسوريا استهداف القواعد العسكرية الأمريكية، مع تزايد الإصابات بين الجنود.

وحتى الآن، ردت إدارة بايدن بالمثل مرة واحدة فقط، على الرغم من التحذيرات المتكررة لطهران وحلفائها المتشددين.

وبعد تطويق مدينة غزة المكتظة بالسكان في شمال القطاع، حيث تتواجد حركة حماس، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على مجمع للمتشددين ويستعد لمهاجمة مقاتلين مختبئين في مجموعة من الأنفاق تحت الأرض.

وتقصف إسرائيل القطاع منذ عملية “طوفان الأقصي” حماس على جنوب إسرائيل قبل شهر واحد، عندما قتل مقاتلوها 1400 شخص واحتجزوا 240 رهينة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، من بينهم حوالي 4100 طفل، لكن لا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

ورفضت كل من إسرائيل وحماس الدعوات المتزايدة لوقف القتال، وتقول إسرائيل إنه يجب إطلاق سراح الرهائن أولا.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مثل هذه الوقفات والإفراج المحتمل عن الرهائن في مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الاثنين، مؤكدا دعمه لإسرائيل مع التأكيد على أنه يجب عليها حماية المدنيين.

وكما هو الحال مع إسرائيل، تخشى الولايات المتحدة أن تستغل حماس فرصة وقف إطلاق النار الكامل لإعادة تنظيم صفوفها.

وقالت المنظمات الدولية إن المستشفيات لا تستطيع التعامل مع الجرحى، كما أن الغذاء والمياه النظيفة ينفدان، ولا تقترب عمليات تسليم المساعدات من المستوى الكافي.