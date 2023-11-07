وصول دفعة ثانية من المساعدات الباكستانية لغزة إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم ثانى طائرة مستأجرة تحمل 89.6 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من حكومة وشعب باكستان لشعب غزة الشقيق.

قام السيناتور مشتاق أحمد ومسؤولون من سفارة باكستان في القاهرة بتسليم المساعدات لجمعية الهلال الأحمر المصري ليتم تسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. ويزور السيناتور مشتاق أحمد مصر للتعبير عن تضامنه مع شعب غزة بصفته الشخصية.

وكانت باكستان قد ارسلت طائرة خاصة تحمل 81 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية من باكستان في مطار العريش الدولي بمصر في 19 أكتوبر 2023.

وتقف باكستان إلى جانب الشعب الفلسطيني أخلاقيا وسياسيا ودبلوماسيا، وستواصل تزويدهم بالمساعدات الغوثية المطلوبة بشكل أساسي.