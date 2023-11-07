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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وصول دفعة ثانية من المساعدات الباكستانية لغزة إلى مطار العريش

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم  ثانى طائرة مستأجرة تحمل 89.6 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من حكومة وشعب باكستان لشعب غزة الشقيق.

قام السيناتور مشتاق أحمد ومسؤولون من سفارة باكستان في القاهرة بتسليم المساعدات لجمعية الهلال الأحمر المصري ليتم تسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. ويزور السيناتور مشتاق أحمد مصر للتعبير عن تضامنه مع شعب غزة بصفته الشخصية.

وكانت باكستان قد ارسلت طائرة خاصة تحمل 81 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية من باكستان في مطار العريش الدولي بمصر في 19 أكتوبر 2023.

وتقف باكستان إلى جانب الشعب الفلسطيني أخلاقيا وسياسيا ودبلوماسيا، وستواصل تزويدهم بالمساعدات الغوثية المطلوبة بشكل أساسي.

IMG-20231107-WA0019
IMG-20231107-WA0019
غزة باكستان مطار العريش مساعدات إنسانية الهلال الأحمر