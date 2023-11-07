واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
ضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بدائرة قسم شرطة العاشر بالشرقية ، وبحوزته (95,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة ملاكى).
ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بدائرة قسم شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهم (1,120 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى- طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- طبنجة محدثة صوت و عدد من طلقات الصوت "مجموعة من الأدوات يستخدمها أحدهم فى صيانة وإصلاح الأسلحة النارية" – ميزان حساس ).
ضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية) بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ، وبحوزته (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").
ضبط (عاطل- "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) ، بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 165 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارة ملاكى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
الأمن العام يداهم أوكار تجار المخدرات في المحافظات
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: