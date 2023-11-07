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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بـ«التحالف الوطني»: تدفق المساعدات إلى رفح رسالة إنسانية للعالم

التحالف الوطني
التحالف الوطني
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قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تدفق المساعدات والشاحنات المرسلة إلى معبر رفح والمتطوعين، يعتبر رسالة إنسانية جديدة وكبيرة دعمًا لأهالي غزة.

وأضاف «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية عبر على «إكسترا نيوز»، أنه منذ اندلاع الأحداث واستشعار الدولة المصرية بأهمية دورها تجاه القضية الفلسطينية، قام التحالف بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على عدة محاور، وهي رصد الاحتياجات وتلبيتها، وتحريك المساعدات بإستراتيجيات معينة تناسب الظرف، وكذلك دعم وحشد الشباب لتوصيل المساعدات.

وتابع: «نجحت الضغوط المصرية وشباب التحالف في زحزحة الموقف الإسرائيلي وفتح المعبر ومواصلة الجهود، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والسير خلف الجهود السياسية، مع التوسع في وصول المساعدات لأهالي غزة، بعد وتيرة مرور 15 شاحنة يوميًا، واليوم منذ بدء التحرك البري يتم توصيل حوالي 50 شاحنة يوميا».

التحالف الوطني استراتيجيات الأجهزة التنفيذية إسرائيل الدولة المصرية