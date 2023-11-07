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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث مع الإمارات سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير خارجية الإمارات
وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد
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بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح "الشيخ" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم التباحث خلال الاتصال في آخر التطورات، وتكثيف الجهد المشترك لوقف هذه الحرب المدمرة، وسبل فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والدواء إلى قطاع غزة، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء لخلق تكتل دولي داعم لوقف فوري لإطلاق النار.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ32 وأسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني ونحو 24 ألف جريح، علمًا بأن غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ.

منظمة التحرير الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الامارات