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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قيادي فلسطيني: التصعيد الإسرائيلي ضد غزة مرتبط بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار

غزة
غزة
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قال أشرف العجرمي، القيادي الفلسطيني ووزير شئون الأسرى السابق، إنّ التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة مرتبط بالجهود الدولية الكبيرة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تشعر بضيق الوقت أمامها إزاء الضغوط الدولية وتريد إنجاز شيء قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية التي وافقت أمريكا عليها.

وأضاف العجرمي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، «إسرائيل تصعد ضد غزة لأنها تريد تحقيق إنجازات في الميدان بأسرع وقت ممكن، فهي في سباق مع الزمن، حيث لم تحقق ما تريده حتى الآن».

وتابع القيادي الفلسطيني ووزير شئون الأسرى السابق: «أمام إسرائيل ما يبدو أنه أهداف رئيسية لم تتحقق، سواء فيما يتعلق بقيادات حماس أو الأهداف العسكرية»، مشددًا على أن دولة الاحتلال لم تعد تكترث بعدد المدنيين الذين يقتلون في الجانب الفلسطيني وهي مستعدة لفعل أي شيء من أجل الوصول لأهدافها، كما انها لا تشعر بان ثمة عقوبات على جرائم الحرب التي ترتكبها.

غزة إسرائيل الاحتلال الهدنة الإنسانية الجانب الفلسطيني