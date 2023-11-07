ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

1300 فرصة عمل.. ملتقى توظيف لشباب أسوان

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة العمل، افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسوان ملتقى التوظيف الرابع للشباب من الجنسين، وذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك بإحدى الأندية الرياضية بأسوان، يوفر 1300 فرصة عمل فى 30 شركة من شركات القطاع الخاص،  فى العديد من التخصصات والمجالات العلمية والنظرية والفنية، والذي افتتحه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك فى إطار سعى المديرية فى تنفيذ سياسة الوزارة نحو دعم وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع الشركات والمصانع العاملة فى المحافظات ، وتوفير فرص العمل اللائقة والحقيقية لدمج الشباب فى سوق العمل.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة، أن الملتقى يعكس اهتمام مديرية العمل بتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متي توافرت في المشروعات والمنشآت، ومن خلال جهد مبذول لحصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها ومن خلال خلق علاقات مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجيهه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة في توزيع الفرص على أبناء أسوان من منطلق اهتمام القيادة السياسية بقضايا الشباب وعلى رأسها التشغيل والتدريب وإيجاد فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر والذي ظهر وبشكل واضح في الآونة الأخيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة، والتي أقيمت في العديد من المحافظات ومنها محافظة أسوان والتي استوعبت تنفيذ أكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط والذي أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب الأسواني. 
وأضاف مدير المديرية، أنه تفقد برفقة المحافظ فرص العمل المتوفرة والشركات المقدمة لتلك الفرص، كما جرى الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى كافة الفرص، وكافة الشروط والأحكام التى نص عليها قانون العمل، والتعرف على احتياجات ومتطلبات كافة الشركات المشاركة فى الملتقى، واستعدادها لتشغيل الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل بداخلها، مؤكداً متابعة المديرية واجهزتها لفرص العمل التي سيتم شغلها بعد استلام الشباب لها.

FB_IMG_1699348052923
FB_IMG_1699348052923
FB_IMG_1699348050903
FB_IMG_1699348050903
FB_IMG_1699348046199
FB_IMG_1699348046199
FB_IMG_1699348044002
FB_IMG_1699348044002
FB_IMG_1699348041322
FB_IMG_1699348041322
FB_IMG_1699348039150
FB_IMG_1699348039150
FB_IMG_1699348034887
FB_IMG_1699348034887
FB_IMG_1699348032452
FB_IMG_1699348032452
أشرف عطية محافظ أسوان الأندية الرياضية الطاقة الشمسية المشروعات القومية فرص العمل محافظة أسوان ملتقي التوظيف وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته