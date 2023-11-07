1300 فرصة عمل.. ملتقى توظيف لشباب أسوان

أعلنت وزارة العمل، افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسوان ملتقى التوظيف الرابع للشباب من الجنسين، وذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك بإحدى الأندية الرياضية بأسوان، يوفر 1300 فرصة عمل فى 30 شركة من شركات القطاع الخاص، فى العديد من التخصصات والمجالات العلمية والنظرية والفنية، والذي افتتحه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك فى إطار سعى المديرية فى تنفيذ سياسة الوزارة نحو دعم وتشغيل الشباب للقضاء على البطالة بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون مع الشركات والمصانع العاملة فى المحافظات ، وتوفير فرص العمل اللائقة والحقيقية لدمج الشباب فى سوق العمل.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة، أن الملتقى يعكس اهتمام مديرية العمل بتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متي توافرت في المشروعات والمنشآت، ومن خلال جهد مبذول لحصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها ومن خلال خلق علاقات مع القطاع الخاص لكسب الثقة وتوجيهه نحو استيفاء فرص العمل الشاغرة لديه عن طريق مديرية العمل لضمان الحيادية والعدالة في توزيع الفرص على أبناء أسوان من منطلق اهتمام القيادة السياسية بقضايا الشباب وعلى رأسها التشغيل والتدريب وإيجاد فرص العمل بشكل مباشر أو غير مباشر والذي ظهر وبشكل واضح في الآونة الأخيرة من خلال المشروعات القومية العملاقة، والتي أقيمت في العديد من المحافظات ومنها محافظة أسوان والتي استوعبت تنفيذ أكبر مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط والذي أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب الأسواني.

وأضاف مدير المديرية، أنه تفقد برفقة المحافظ فرص العمل المتوفرة والشركات المقدمة لتلك الفرص، كما جرى الاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور فى كافة الفرص، وكافة الشروط والأحكام التى نص عليها قانون العمل، والتعرف على احتياجات ومتطلبات كافة الشركات المشاركة فى الملتقى، واستعدادها لتشغيل الشباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل بداخلها، مؤكداً متابعة المديرية واجهزتها لفرص العمل التي سيتم شغلها بعد استلام الشباب لها.

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