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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباكات قوية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال شمال غربي غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أفادت قناة «القاهرة» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بوقع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال، منزلا لعائلة الحمايدة في مخيم الشبورة برفح جنوب قطاع غزة. واستشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، بينهم سيدة، وأصيب آخرون.

وقبيل ذلك، تركزت عمليات القصف، بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة.

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