فاطمة السيد أحمد: "طوفان الأقصى" كانت بدون أي أهداف سياسية

قالت فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المقاومة لا يجب أن تعمل بالمواجهة، ولكي تُكون حماس حركة مقاومة فيجب أن تكون مستترة، مشيرًا إلى أن حركة الضباط الأحرار كانت سرية وغير معلومة، معقبة: "أي حركة مقاومة يجب أن تتسم بالسرية، وعندما تخرج من إطار السرية إلى العلانية لا تصبح مقاومة، وتتحول إلى حركة سياسية"

ولفتت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن المقاومة يجب أن تقوم بضربات متتالية واستباقية من أجل اعداد نوع من القلق للمحتل، وتقوم بالكثير من التكتيكات العسكرية، لأنها لا تملك قوى عسكرية كبيرة مثل الجيوش النظامية، وبالتالي يجب أن تتواجد المقاومة في مناطق ليس لها أي ظهير مدني مثل المناطق الصحراوي أو الزراعية، حتى لا يتعرض المدنيين للأذى.

وتابعت أن حركة حماس لم يكن لديها أي اهداف سياسية من عملية "طوفان الأقصى" ولكن هذه العملية كانت عبارة عن فرقعة إعلامية نتج عنها إبادة شعب كامل، مشيرة إلى أن المقاومة تقوم لأي عمل عسكري لتحقيق هدف ما سواء من أجل الحصول على انفتاح اقتصادي، أو كسر الحصار الاقتصادي، وخلافه.

