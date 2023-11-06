استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين أخرين خلال مواجهات جنوب بيت لحم

استشهد شاب فلسطينيا وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عاما) إثر إصابته رصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت فجار.

وذكرت مصادر أمنية، بحسب وكالة "وفا" أن مواجهات اندلعت عند المدخل الغربي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين، أحدهم جروحه وصفت بالحرجة، وقد أعلن عن استشهاده لاحقا.

وبارتقاء الشاب طقاطقة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ صباح اليوم إلى سبعة، ومنذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 160 شهيدا.