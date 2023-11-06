لجنة إجراء مقابلات المتقدمين للندب على وظيفة مدير إدارة بجامعة المنوفية تستأنف عملها

استانفت اليوم اللجنة العليا لإجراء مقابلات للمتقدمين من أعضاء الجهاز الإداري للندب على وظيفة مدير إدارة بكليات وإدارات جامعة المنوفية أعمالها برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور ابو الخير عطية عميد كلية الحقوق الأسبق.

وأجرت اللجنة اليوم المقابلات لعدد ٦٢ من المتقدمين للندب علي ١٥ وظيفة مدير إدارة بالكليات والإدارة العامة للجامعة وشملت الوظائف:-

١- مدير ادارة الشئون الادارية كلية التربية الرياضية

٢ - مدير ادارة الشئون الادارية والمالية بمركز الخدمة العامة

- مدیر ادارة الشئون الادارية بمعهد الكبد القومى

- مدير ادارة الشئون المالية والادارية ( مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة)

ه - مدير ادارة التدريب ( مركز الدراسات الاستراتيجية واعداد القادة)

٦- مدير ادارة الاتصالات والمؤتمرات الادارة العامة لشئون خدمة المجتمع)

٧ - مدير ادارة الشئون الادارية كلية الحقوق

مدير مكتب الأمين المساعد (مكتب الامين المساعد)

۹- مدیر ادارة المكتب الفنى مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

۱۰- مدير ادارة المكتب الفنى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

۱۱ - مدیر ادارة المكتب الفنى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

۱۲ - مدير ادارة الخدمات الداخلية الادارة العامة للشئون الادارية

۱۳ - مدير ادارة السكرتارية والمحفوظات ( الادارة العامة للشئون الادارية)

١٤ - مدير ادارة الشئون المالية والادارية (مركز الدراسات الاستراتيجيةواعداد القادة)

١٥ - مدير ادارة المعاشات ووثائق الخدمة ( الادارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس)