زراعة بني سويف: حصاد 97 ألف فدان قمح

قال المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف،إن محصول القمح، تتواصل عمليات حصاده في مختلف قرى المحافظة، حيث يواصل المزارعون في توريده إلى الشون والصوامع المحلية، مع توقعات بمحصول وافر بفضل الظروف الجوية المواتية والجهود الزراعية المستمرة، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.

توريد 122 ألف و780 طن إلى الشون والصوامع

وتابع أنه تم حصاد أكثر من 97 ألف فدان من المساحة المزروعة والبالغ مساحتها 119ألف و267 فدان على مستوى المحافظة، بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 122 ألف و 780 طن إلى الشون والصوامع المختصة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة: بالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 4 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، شملت الزيارات قرى مراكز بني سويف وإهناسيا وناصر وببا، تم خلالها فحص ومتابعة محصول بنجر السكر، و تم توريد 309 ألف و424 طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا .