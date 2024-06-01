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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا تدعو إلى وقف الهجمات ضد منشآتها في غزة ومحاسبة مرتكبيها

جباليا
جباليا
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أعلنت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين انها تلقت في الأسابيع الماضية تقارير مروعة من مرافق الأونروا في جباليا شمال ⁧‫غزة⁩.

‏ وأوضحت الأونروا - في بيان لها اليوم - أن النازحين بما فيهم الأطفال قد قتلوا وأصيبوا أثناء لجوئهم في مدرستها التي حاصرتها دبابات القوات الإسرائيلية. وقد أُضرمت النيران في خيام النازحين في مدرسة الأونروا من قبل القوات الإسرائيلية. 

وهناك تقارير تفيد بتدمير مكاتب الأونروا بضربات جوية وتجريفها من قبل القوات الإسرائيلية. وقد تم تدمير أو إلحاق الأضرار بأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء ⁧‫قطاع غزة.

وحذرت الأونروا على ان منشآتها ليست هدفًا، وأنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات، وعلى العالم أن يتخذ إجراءات لمحاسبة مرتكبيها.

الأونروا غزة جباليا