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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مهرجان المسرح المصري يطلق مسابقة التأليف لدورته الـ 17 باسم الدكتور علاء عبدالعزيز

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح المصري
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يعلن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، اطلاق مسابقة التأليف المسرحي باسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبدالعزيز، وسيتم فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارا من اليوم الجمعة 17 مايو الجاري وحتى الأربعاء 5 يونيو 2024، وذلك تأكيدا لأهمية الكتابة والتأليف المسرحي في تنمية الحراك والفعل الثقافي، وتشجيعا للمؤلفين علي كتابة وطرح نصوص مسرحية جديدة.

الراحل الدكتور علاء عبد العزيز مؤلف مسرحي، وعمل أستاذا للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وحصل على الدكتوراه في الدراما من بالمملكة المتحدة، وشغل منصب رئيس تحرير سلسلة "نصوص مسرحية" والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب عام 2020، وكان عضواً بلجنة تحكيم مسابقة "ابدا حلمك"، وقدم العديد من الأعمال الأدبية المسرحية التي تم تقديمها على خشبة المسرح المصري، وله العديد من الأعمال المسرحية التي تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ومن أبرز أعماله المسرحية "الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، إزعاج".

يستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري، عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

 

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