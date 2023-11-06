اليونيسيف: الحرب في السودان تركت جيلًا من الأطفال على حافة الهاوية

وأشارت اليونيسيف - في تقرير اليوم الإثنين، بجنيف، بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب في السودان - إلى أن السودان يعد الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث فر ثلاثة ملايين طفل من العنف واسع النطاق بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، معظمهم داخل السودان، بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة.

وأوضح التقرير أن الأطفال في السودان ما زالوا يتحملون العبء الأكبر من العنف، لافتة إلى وجود حوالى 14 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ويعيش العديد منهم في حالة من الخوف الدائم، سواء من التعرض للقتل أو الإصابة أو التجنيد أو الاستخدام من قبل الجهات المسلحة.

وكشف التقرير عن وجود ما يشير إلى وجود العنف الجنسى المرتبط بالنزاع، وأنه مع اشتداد القتال في الأسابيع الأخيرة في أماكن مثل الخرطوم ودارفور وكردفان، فإن القلق الحقيقي للغاية هو أن انتهاكات حقوق الأطفال سوف تستمر في الارتفاع، مبينة أنها تلقت حتى الآن ادعاءات بوقوع أكثر من 3100 انتهاك جسيم، بما في ذلك قتل وتشويه الأطفال.

وأضافت اليونيسيف إلى أن أطفال السودان لم يتمكنوا من العودة إلى المدرسة، وأصبح مستقبل جيل كامل على المحك، حيث يوجد نحو 19 مليون طفل غير قادرين على العودة إلى الفصول الدراسية، مما يجعلها واحدة من أسوأ الأزمات التعليمية في العالم.

وشددت على ضرورة وصول إنساني آمن ودون عوائق لتقديم الإمدادات والخدمات المنقذة للحياة للوصول إلى كل طفل محتاج، محذرة من تهديد الأمراض القاتلة الذي يلوح في الأفق هناك، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا الأخذ في الارتفاع، خاصة وأن حوالى 7،4 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، وما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، في حين أن ما يقرب من 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد معرضون لخطر الموت دون علاج.

وفي هذا الصدد، أشارت اليونيسيف أنه لم يتم تمويل النداء الإنساني الذي أطلقته لهذا العام، إلا بنسبة 24% فقط حتى الآن.