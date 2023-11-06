قفشة يعتذر لكولر وبيبو بعد واقعة المقاولون

اعتذر محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لمديره الفني مارسيل كولر، وكذلك مدير الكرة خالد بيبو، عن واقعة مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وكان قفشة اعترض أثناء تغييره في مباراة المقاولون العرب التي اقيمت أول أمس على ملعب الجبل الأخضر وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورغم إعلان الأهلي توقيع عقوبة مالية على اللاعب بشكل رسمي، إلا أن قفشة قدم اعتذاره لبيبو وكولر على تلك الواقعة وأكد لهما أنها كانت عبارة عن نرفزة ملعب فقط ولن تتكرر مرة أخرى.