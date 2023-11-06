كلية الألسن تستضيف أولى ندوات مبادرة كنوز آثار الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، بجامعة الفيوم، ندوة كنوز آثار الفيوم، التي حاضر خلالها الدكتورة رشا طه، الأستاذ المساعد بكلية الآثار بالفيوم ورئيس لجنة الوعي الأثري بالكلية، وأ. نرمين عاطف مديرة وحدة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الإثنين ٦/١١/٢٠٢٣ بمقر الكلية.

رئيس جامعة الفيوم

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتزر عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

تحدثت الدكتورة نجلاء سعد، حول الأهمية التاريخية والسياحية لمحافظة الفيوم كونها تضم آثارًا ممثلة لحقب زمنية متنوعة وتتميز بموقعها للجغرافي وطبيعتها الملائمة للسياحة .

وشددت على ضرورة زيادة وعي أفراد المجتمع وعلى رأسهم طلاب وطالبات الجامعة بالآثار والعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

آثار الفيوم

من جانبها تناولت الدكتورة رشا طه، التوعية بقيمة الآثار الثابتة والمحفوظة داخل المتاحف وحمايتها من التلف البشري المتعمد وغير المتعمد، وأضحت دور الفرد والمجتمع فى الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري.

كما أكدت ضرورة اتباع كافة التعليمات والقواعد داخل المناطق الأثرية والمتاحف .

وأشادت بالأهتمام الكبيرمن جانب الدولة بتطوير المناطق الأثرية وقطاع المتاحف إلى جانب معامل ترميم الآثار التى تلعب دوراً كبيراً فى علاج وصيانة الآثار.

منطقة اللاهون

فيما عرضت أ. نرمين عاطف لأبرز المعالم الأثرية بمنطقة اللاهون حيث تضم هرم اللاهون والذي يرجع لعهد الملك سنوسرت الثاني أحد ملوك عصر الدولة الوسطى ويبلغ ارتفاع الهرم ٤٨م وطوله ١٠٦ م ومبني علي قبة صخرية يبلغ طولها ١٢م .

وشرحت أهم المعالم الأثرية التي يحويها الهرم، وبينت اهميته التاريخية منذ اكتشافه وحتى الآن، وأكدت أن الهرم مفتوح أمام الزائرين، ودعت الطلاب لزيارته في الفترة المقبلة.

IMG-20231106-WA0115

IMG-20231106-WA0114

IMG-20231106-WA0112

IMG-20231106-WA0113

IMG-20231106-WA0110

IMG-20231106-WA0111

IMG-20231106-WA0108

IMG-20231106-WA0109

IMG-20231106-WA0106

IMG-20231106-WA0107

IMG-20231106-WA0104