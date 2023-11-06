أجرى عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية، بمجمع «عمر بن عبد العزيز»، التابع لإدارة مطروح الأزهرية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة تفعيل المبادرات والأنشطة الطلابية وتذليل العقبات حال وجودها.

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته التفقدية على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بالمجمع، ومناقشة آليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، وكذا مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية وكيفية جعل المعهد بيئة مناسبة لجذب الطلاب.



كما ناقش “سالم” مع الإداريين طرق تجميع البيانات علي الحاسب الآلي، والاستفادة من التدريبات التي تلقونها في خدمة العملية التعليمية.

رئيس أزهر مطروح يتفقد العملية التعليمية بمجمع «عمر بن عبد العزيز الإبتدائي»

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