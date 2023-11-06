بيومي فؤاد أمام نيران الفنانين والإعلاميين بعد مهاجمة محمد سلام

واجه الفنان بيومي فؤاد انتقادات واسعة من الفنانين والإعلاميين بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان محمد سلام وتحديدًا بعد انتهاء ليلة العرض الأولى من مسرحية "زواج اصطناعي" التي يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، لافتًا إلى أن الأخير تم استبعاده عن العمل وليس اعتذاره كما هو متداول.

مفيدة شيحة تهاجم بيومي فؤاد

هاجمت الإعلامية مفيدة شيحة خلال تقديمها برنامج "الستات" الفنان بيومي فؤاد، عقب تصريحاته بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، وقالت: "فكرة إننا نتخانق أو نهزأ بعض برا بلدنا ده يقلل منا ولا يعلينا، واوعى تفتكر إنك بالتصفيق اللي حصلت عليه إمبارح بقيت البطل المغوار، حضرتك بقيمتك وسنك وتعليمك وحب الناس لك كنت ممكن تعمل لايف في بلدك تنتقد فيه محمد سلام، وكانت الناس هتحترمك".

وتابعت: "اللي حضرتك عملته امبارح إهانة لنا كلنا في موضوع يخصنا، وانت مكنتش محتاج تكسب بنط على قفاه".

عبدالرحيم كمال يسخر من بيومي فؤاد

وجه السيناريست عبدالرحيم كمال رسالة إلى الفنان بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك وعلق قائلًا: "خسارة والله هو لو في آخر العرض عيط للجمهور وقالهم يا جماعة إحنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد 15 يوم تاني لو زودوا الفلوس كان الجمهور هناك سقف وضحك وصدق والجمهور هنا ضحك وصدق".

وأضاف: "لكن إنك تقفل العرض الكوميدي بمشهد تراجيدي ده يبقى خيانة لنوع الدراما اللي انت بتقدمها وده مش صح مهنيًا".

فيدرا توجه رسالة غير مباشرة إلى بيومي فؤاد

كتبت الفنانة فيدرا عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك تعليق إلى الفنان بيومي فؤاد، ولكن بطريقة غير مباشرة، وقالت: "في ناس لما بتغلط ربنا بيسترهم، وفي بيستنى وميردش عليهم على طول، وفي يقوم قالب الدنيا عليهم في لحظتها سبحانه له حكمة كبيرة".

وفاء عامر تعلق على أزمة بيومي فؤاد

علقت الفنانة وفاء عامر على أزمة الفنان بيومي فؤاد، بطريقة حيادية، من خلال مداخلة هاتفية، وقالت: "لا بيومي فؤاد أخطأ، ولا محمد سلام أخطأ، كل واحد فيهم له وجهة نظر، كل واحد بيعبر بطريقته، لكن السوشيال ميديا سبب الفتنة".

وتابعت: "كل واحد فينا يختلف عن الآخر، في ممكن يقدر يشتغل وحد ميقدرش، أنا ممكن أخذها بشكل تاني، إزاي أستفيد من الموقف ده في الوقت ده اللي إخواننا الفلسطينيين عايزين الناس تقف جنبهم، إحنا مش شكل بعض، بلاش تلوم على حد اعتذر أو مش قادر".

وفي هذا السياق خسر الفنان بيومي فؤاد عدد كبير من المتابعين عبر حسابته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الهجوم الذي تعرض له بشدة من قبل الجمهور والفنانين والإعلاميين، بعد تصريحاته الأخيرة عن الفنان محمد سلام.