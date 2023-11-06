الاحتفال بتخريج فصول مقامة على النظام الألماني بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية بالأقصر.. صور

شهد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، حضور الاحتفالية الخاصة بتخريج فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه والتركيبات الصحية بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية العسكرية بالطود على المستوى والنظام الألماني، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأقيم فصلي التركيبات الكهربائية وشبكات المياه والتركيبات الصحية بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية العسكرية بالطود، بالتعاون بين شركة "اي جي ميتال ايسلنجن جروسي الألمانية" ووزارة التربية والتعليم ممثلة في مدرسة العديسات الثانويه الصناعية بالطود ومحافظة الأقصر الراعي للمشروع، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2013، ويستهدف تطوير قسم التركيبات الكهربائية، كما تم إضافة قسم شبكات المياه والتركيبات الصحية من عام 2019 لاختيار الطلاب والطالبات لكل قسم وفقا لمعايير محددة.

وقال رئيس مدينة الطود، أن المشروع الألماني يركز في الصفين الدراسيين الثاني والثالث على الجانب العملي، من خلال ورش التدريب المجهزة لذلك ووفق المناهج المعدة بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والخبراء الألمان وأن البرتوكول لا يقف عند حدود تدريب وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في التعليم الفني، وإنما يستهدف الي توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب من خلال تسويق أعمالهم لشركات السياحة بمحافظة الأقصر، لتوظيفهم في أعمال السباكة والكهرباء الخاصة بالفنادق والمنشآت السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات سوق العمل، وتحديث الخبرات لإعداد خريجين فنيين ذوي مهارة عالية تتناسب مع المعايير القومية والدولية للمهارات.

حضر الاحتفالية، كل من الدكتور عبده الضوي مدير إدارة الطود التعليمية، والنائب محمد عطاالله عضو مجلس الشيوخ، والسيده جيزا فون مسؤولة الجانب الألماني، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير التعليم الفني، وعدد من أسر الطلاب المتخرجين وأهالي مدينة الطود.

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مدرسة العديسات الثانوية الصناعية (1)