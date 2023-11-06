رئيس الوزراء الفلسطيني: نتنياهو يبرر القتل في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال في غزة بالقنابل، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية محاسبة الاحتلال على جرائمه، والأوضاع في غزة تتجاوز قدرة الإنسان على التحمل، ونتنياهو يبرر القتل في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف«أشتية» أدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف المجازر ضد الأطفال والنساء، وأن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال.

وتابع: «سيارات الإسعاف في غزة يجرى قصفها أمام أعين العالم، والاحتلال يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.. ولن نسمح بذلك»، مؤكدا أن وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى «هيروشيما» جديدة في غزة.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عن قلقه البالغ من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الشفاء تحت حجج وصفها بالـ «واهية»، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، من أجل منع تدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات.

وأكد أن وزارة الصحة الفلسطينية مختصة بإعلان أعداد الشهداء، نافيًا مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التشكيك في الحصيلة: «نحن لدينا كل اسم شهيد رباعي بكامل تفاصيله وهويته، لا يمكن لأي إنسان أن يشكك بهذه الأرقام».