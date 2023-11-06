مصرع عامل سقط عليه جسم صلب داخل ورشة في أبو النمرس

لقي عامل مصرعه داخل ورشة إثر سقوط جسم صلب عليه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص داخل ورشة بدائرة المركز، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل داخل الورشة بالقيام بمحاولة إنزال إحدي المعدات الثقيلة لصيانتها سقطت عليه مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.