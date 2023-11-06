رئيس أكاديمية الفنون تفتتح مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة.. صور

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مساء أمس الأحد، حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة، والتي تحمل اسم الفنان الراحل محمود شكوكو.

وأقيم الحفل تحت إشراف كلا من: الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية

هذا وقد بدأت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، كلمتها بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكدت جبارة، أن شخصية المهرجان هذا العام "شكوكو" لها طابع مميز، فقد أسهمت فى تشكيل وجداننا منذ الصغر ولا تزال حتى الآن مونولوجاته وأعماله السينمائية باقية.

وأضافت جبارة، أن الفنان محمود شكوكو كان له دورا مهما في التراث الشعبى، فقد استطاع أن ينقل فن الأراجوز من الشارع إلى خشبة المسرح.

من جهتها أعربت الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، عن سعادتها بتزامن هذه الدورة من مهرجان فنون الأداء مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، والتى تحمل ذكرى عطرة فى نفوس كل المصريين، موجهة الشكر لكل من أسهم فى ظهور هذه الدورة للنور.

وقد حرصت إدارة المهرجان على تكريم السادة أعضاء لجنة المشاهدة تقديرا لمجهودهم فى اختيار افضل الأعمال، حيث تقدم للمهرجان هذا العام 9 عروض وتم اختيار 6 عروض لعرضهم خلال أيام المهرجان.

كما حرصت أيضا على تكريم أعضاء لجنة مهرجان فنون الأداء الدورة الثانيه لمجهودهم وهم: الراحل الدكتور مصطفى سليم وتسلمتها زوجته، والمخرج السينمائى أشرف فايق، وقد وجهت له إدارة المهرجان شكر وتكريم خاص لحرصه على تقديم الدعم المادى والمعنوى للطلاب، والمخرج المسرحى محمد الصغير، والدكتورة رانيا يحيى، ومهندس الديكور محمود فؤاد صدقى، والدكتور أسامة فوزى، والموسيقار هانى شنودة وتسلمتها عنه نجلته دينا شنودة.

وفى لفته إنسانيه حرصت إدارة المهرجان على تكريم الطالب الراحل نادر صلاح فوزى الذى وافته المنية الأيام الماضية.

كما وجهت إدارة المهرجان الشكر والتقدير لأعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة، وهم: الدكتورة سامية حبيب رئيس لجنة التحكيم، والمخرج إبراهيم فخر، والفنان حسام داغر، والدكتور سامح صابر، ومصممة الديكور فاطمة النشارتى.

واختتم الحفل فعالياته بعرض الافتتاح "حبيبى شغل كايرو"، فكرة وإخراج عمرو محروس.