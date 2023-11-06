مواهب الجيتار بأوبرا الإسكندرية تلتقى الإسبانى ميجيل تاراباجا فى ورشة عمل.. صور

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا، حضرها طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، فصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن.

تضمنت الورشة استعراضا لعدد من تقنيات العزف على آلة الجيتار، كما القت الضوء على مراحل تطور الآلة وأشهر من لعبها، إلى جانب التعريف بامكاناتها ومساحات نغماتها وغيرها من الموضوعات الموسيقية.

وقد أشاد الحاضرون من طلاب المركز بالمعلومات التى تم طرحها خلال الورشة، مؤكدين مساهمتها فى تطوير مهاراتهم.

وأشاروا إلى القيمة الفنية المميزة للتواصل مع العازف الإسبانى ميجيل تاراباجا، والذى قدم بعدها حفلا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ومن المقرر أن يقيم حفلا آخر فى الثامنة مساء من الخميس المقبل، الموافق 9 نوفمبر الجاري، على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة، والذي يضم مجموعة من أهم المؤلفات الإسبانية والمكسيكية لآلة الجيتار .