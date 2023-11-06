100 يوم صحة تفحص المترددين على شاطئ ذوي الهمم في دمياط

نظمت مديرية الصحة في دمياط بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، يوما صحيا توعويا بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أروى بدير منسق مبادرة “١٠٠يوم صحة".

حيث انتقل فريق ١٠٠ يوم صحة من مركز مبارك بدمياط الجديدة بقيادة محمود حسن مشرف الرعاية الأساسية وتم تقديم خدمات التوعية الصحية بقيادة الدكتورة شيماء الغندور مدير التثقيف الصحي بإدارة كفر سعد عن حقوق ذوى الهمم والدعم النفسي لذويهم والتغذية السليمة كما تم عمل ندوات للأطفال عن غسيل الأيدى والنظافة الشخصية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن تلك الفاعلية تأتي ضمن الفاعليات التي تنفذها مديرية الصحة لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

والجدير بالذكر أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان ودعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة

كما يتم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا).

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط إنه قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بإدارة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة بتكثيف الرقابة على اعمال صحة البيئة حيث تم المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن و الأسواق العامة و السلخانات و المجازر و مزارع الدواجن و المواشي و ايضا أعمال النظافة العامة و تم مخاطبة الجهات المختصة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك و ايضا تم معاينة عدد 6 شكاوي و تمت إزالة اسباب الشكوى و تم المرور على عدد 289 من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي و التأكد من استيفائها للاشتراط الصحية لضمان صحة و سلامة الطلاب