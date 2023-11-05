الشباب والرياضة تطلق فعاليات برنامج 'الفنون التراثية" النشء بالدقهلية

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال"الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية"الإدارة العامة لتنمية النشء " برنامج "الفنون التراثية "، بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث المصري القديم للمرحلة السنية من 10 - 17 سنة حتي 30 ديسمبر 2023.

بدأت فعاليات البرنامج بمركز شباب ميت رومي التابع لإدارة شباب دكرنس، بندوة للدكتور وديع المرسي استاذ دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، وذلك اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، والذي تحدث بدوره عن تاريخ الرياضة المصرية وتطورها عبر الأوقات والسنين وأنواع الرياضات المصرية وأهمها بالنسبة للمصريين وتفاعل معه الطلائع أثناء المناقشة حيث أنه عرض جميع الرياضات وشرحها من خلال شاشة عرض للطلائع المشاركين للمساعدة في إيصال المعلومة بشكل أوضح.

ويعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

كما يشمل البرنامج أيضاً تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، وقد اختار طلائع مركز شباب ميت رومي أحد الألعاب الشهيرة لدى الفراعنة لرسمها كجدارية على أحد جدران مركز الشباب وتطور هذه اللعبة عبر التاريخ.

يأتي تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و هالة عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، والأستاذ هاني الرفاعي مدير عام إدارة المسابقات بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف عماد المرشدي مدير عام الإدارة، و مجدي عبدالسلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، و مها محمود، و نها البدوي مسئولي المشروع بالمديرية، و أسماء العراقي رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب دكرنس.

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