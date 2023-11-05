سكرتير عام سوهاج يواصل جولاته الميدانية لتفقد معدات الوحدات المحلية.. صور

كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم، اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة بتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية لمراكز ومدن طهطا وطما شمال المحافظة، يرافقه عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، ومديري ادارات التفتيش المالي والاداري، والمتابعة، والسيارات.

جاء ذلك فى إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، ومراجعة المعدات والتأكد من جاهزيتها، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية.

وشدد عبدالجابر، على ضرورة الجاهزية التامة لجميع المعدات، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لحالة المعدات والسائقين لتنفيذ أي مهام طارئة ومجابهة الازمات حال حدوثها، لافتا إلي تنفيذ توجيهات المحافظ بمراجعة كل المعدات بجميع الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات.