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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يتأخر أمام إنبي بهدف في الشوط الأول

إنبي
إنبي
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تأخر فريق فيوتشر بهدف للاشئ أمام إنبي، وذلك بالشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف إنبي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب رفيق كبو.

وضم تشكيل إنبي بالشوط الأول كل من ، البلعوطي، أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي، زياد كمال، مودي ناصر، محمد حمدي، عبدالرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أوفا.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي.

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي.

هجوم: مروان محسن.

فيوتشر إنبى رفيق كبو أيمن مصطفى