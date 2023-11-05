فيوتشر يتأخر أمام إنبي بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق فيوتشر بهدف للاشئ أمام إنبي، وذلك بالشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف إنبي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب رفيق كبو.

وضم تشكيل إنبي بالشوط الأول كل من ، البلعوطي، أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي، زياد كمال، مودي ناصر، محمد حمدي، عبدالرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أوفا.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي.

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي.

هجوم: مروان محسن.