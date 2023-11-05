الدورى الفرنسى.. بايو يقود هجوم لوهافر فى مواجهة تولوز

أعلن لوكا إلسنر، المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز، وذلك بعد قليل على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لوهافر كالتالى:

حراسة المرمى: أرثور ديسماس.

خط الدفاع: يوان سالمير، إتيان كينكوي، جوتيير لوريس.

خط الوسط: لويك نيغو، دالير كوزاييف، عبد الله توري، خوسيه كازيمير، صامويل غراندسير، نبيل عليوي.

خط الهجوم: محمد بايو.

ويحتل فريق تولوز المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق لوهافر فى المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة ايضاً.