أحمد عاطف وعمر السعيد يدعمان دكة بدلاء فيوتشر أمام إنبي بالدوري

اختار البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، للجلوس على دكة بدلاء الفريق في مواجهة انبي بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في اللقاء المقرر له اليوم الأحد، كل من، محمود حمدي ، محمود رزق ، طارق طه ، محمد فاروق، اموراني حساني ، علي زعزع ، احمد عاطف ، ايمن الصفاقسي ، عمر السعيد.

كان التشكيل الأساسي قد ضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

يدخل فريق فيوتشر لقاء اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة الـ 15 متصدرا لمسابقة الدوريالممتاز.

يحتل فيوتشر حاليا في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 12 نقاط، حيث فاز الفريق في 4 مباريات، وخسر في مباراة أمام فريق بيراميدز، وسجل لاعبي فيوتشر 8 أهداف، ودخل مرمي الفريق 3 أهداف خلال الـ 5 مباريات.