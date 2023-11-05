أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية.
وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل الهزة على بعد 6 كيلومترات شمال منطقة بدرة بمحافظة واسط، وشعر بها المواطنون.
بوابة العرب
هزة أرضية بقوة 4.1 قرب الحدود العراقية الإيرانية
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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية.
أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية.