هزة أرضية بقوة 4.1 قرب الحدود العراقية الإيرانية

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 03:29 م

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل الهزة على بعد 6 كيلومترات شمال منطقة بدرة بمحافظة واسط، وشعر بها المواطنون.

