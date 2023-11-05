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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هزة أرضية بقوة 4.1 قرب الحدود العراقية الإيرانية

زلزال
زلزال
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 أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة قرب الحدود العراقية الإيرانية.
وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل الهزة على بعد 6 كيلومترات شمال منطقة بدرة بمحافظة واسط، وشعر بها المواطنون.
 

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