الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل مواجهة مونزا وهيلاس فيرونا

أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق مونزا كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: لوكا كالديرولا، بابلو ماري، دانيلو دي أمبروزيو.
خط الوسط: باتريك كيوريا، روبيرتو غاليارديني، ماتيو بيسينا، جيورجيوس كرياكوبولوس، أندريه كولباني، سامويلي فيناتو.
خط الهجوم: لورنزو كولومبو.
بينما اعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:
حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.
خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني، بافل داويدوفيتش، فيليبو تيراتشيانو.
خط الوسط: دافيد فاراوني، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش، جوش دويج، أوندري دودا.
خط الهجوم: فيدريكو بونازولي، ميلان ديوريتش.
ويحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق مونزا المركز العاشر برصيد 13 نقطة.