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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل مواجهة مونزا وهيلاس فيرونا

مونزا
مونزا
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أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق مونزا كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: لوكا كالديرولا، بابلو ماري، دانيلو دي أمبروزيو.
خط الوسط: باتريك كيوريا، روبيرتو غاليارديني، ماتيو بيسينا، جيورجيوس كرياكوبولوس، أندريه كولباني، سامويلي فيناتو.
خط الهجوم: لورنزو كولومبو.
 

بينما اعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:
حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.
خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني، بافل داويدوفيتش، فيليبو تيراتشيانو.
خط الوسط: دافيد فاراوني، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش، جوش دويج، أوندري دودا.
خط الهجوم: فيدريكو بونازولي، ميلان ديوريتش.

ويحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق مونزا المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

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