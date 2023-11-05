الدورى الإيطالى.. تعرف على تشكيل مواجهة مونزا وهيلاس فيرونا

أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق مونزا كالتالى:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: لوكا كالديرولا، بابلو ماري، دانيلو دي أمبروزيو.

خط الوسط: باتريك كيوريا، روبيرتو غاليارديني، ماتيو بيسينا، جيورجيوس كرياكوبولوس، أندريه كولباني، سامويلي فيناتو.

خط الهجوم: لورنزو كولومبو.



بينما اعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: جيانجياكومو مايناني، بافل داويدوفيتش، فيليبو تيراتشيانو.

خط الوسط: دافيد فاراوني، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش، جوش دويج، أوندري دودا.

خط الهجوم: فيدريكو بونازولي، ميلان ديوريتش.



ويحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق مونزا المركز العاشر برصيد 13 نقطة.