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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عزبة بشرى وتوابعها وقرية دلهانس ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن عزبة بشرى  وقرية دلهانس مركز الفشن، لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة الـــ  3 عصر اليوم الأحد  5 نوفمبر 2023 ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه عزبة بشرى.

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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