مصادر: التضامن تفتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية خلال أيام إلكترونيا

أكدت مصادر حكومية لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعلن خلال أيام قليلة عن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 2024.

وأشارت المصادر، أن وزارة التضامن ستتيح تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الموحدة للحج بعد سداد الرسوم وفقا لطرق الدفع الإلكترونى المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة، كما يتم إتاحة التقديم ورقيا من خلال ملء النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها بحد أقصى مرافق واحد من الأقارب، ثم تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية حيث تراجع البيانات مع المتقدمين.

والحج هو الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام، وواحد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها، سواء لإصابته بعلّة ما، أو عدم توفّر الإمكانيّات المالية التي تمكّنه من تحمّل نفقات الحج، أمّا مناسك الحج فهي عديدة، كما يؤدّيها المسلمون في موعد موحّد بشكل جماعيّ على عدة أيام في مكة المكرمة، في مشهد إيماني مهيب.

شروط حج الجمعيات الأهلية