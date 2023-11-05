وزير الري يتابع إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين، وإزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، مشيرا إلى أن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.

كما أشار الى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشىء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات.

كما يجرى العمل على حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها ، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لاستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة ، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات.

وأوضح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

كما شدد الدكتور سويلم على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية ، وإزالة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية .

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