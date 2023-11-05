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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تؤكد دعمها للاستجابة الإنسانية في المكسيك

مديرة الوكالة الأمريكية
مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور
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أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، خلال محادثات، مع وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، دعم الوكالة للاستجابة الإنسانية التى تقودها المكسيك لإعصار أوتيس فى أكابولكو.

وبحث الجانبان - وفقا لموقع الوكالة الأمريكية، الاستجابة والتعافى من إعصار أوتيس حتى الآن؛ بما فى ذلك مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الصليب الأحمر المكسيكي؛ لتوفير مواد الإغاثة الفورية وغيرها من الدعم المستمر من الولايات المتحدة.

وأعربت باور، عن تضامن الشعب الأمريكى مع المكسيك فى أعقاب العاصفة المدمرة والمميتة، واتفقت باور ووزيرة الخارجية المكسيكية بارسينا على البقاء على اتصال وثيق بشأن التقدم المحرز فى الاستجابة.

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