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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

المخرج رياض عبد الرحمن يُعلق على استشهاد عائلته في القصف الإسرائيلي.. فيديو

الكاتب والمخرج الفلسطينى
الكاتب والمخرج الفلسطينى رياض عبد الرحمن
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علق الكاتب والمخرج رياض عبد الرحمن، على نبأ استشهاد عائلته ( زوجته وأبنائه وبعض من بناته وعائلته) في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بكلماتٍ مؤثرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية فيديو يوجه به الكاتب رياض عبد الرحمن، رسالة قائلا: "يجب أن تقف هذه الجرائم والمجازر يجب على العالم اتخاذ قرارات بوقف القصف الإسرائيلي".

 

وكانت قد أعلنت صفحة وزارة الثقافة الفلسطينية عن استشهاد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض أطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما أعلنت عن استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة اثر القصف المتواصل على قطاع غزة، والتى سبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

فلسطين القصف الاسرائيلي الكاتب رياض عبد الرحمن قطاع غزة وزارة الثقافة الفلسطينية