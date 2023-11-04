ننشر خارطة عمل مبادرة 100 يوم صحة في محافظة دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط إن الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الإصابة بأورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم تحت مظلة ١٠٠ يوم صحة بالمدارس والمعاهد والوحدات المحلية والمساجد والمستشفيات والإدارات التعليمية والمديريات.

حيث تم خلال شهر أكتوبر الجاري تقديم خدمات المبادرات بمدرسة الشهيد عربانو ومدرسة حمزة السنباطي الثانوية بمدينة السرو ومدرسة الثانوية بنات وحضانة كفر المياسرة والمدرسة التجريبية والمدرسة الإعدادية الحديثة بنين والمعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة التعليمية بمدينة الزرقا والمعهد الديني والمدرسة الثانوية بميت الخولي ومدرسة الشهيد طه جاد بأولاد خلف ومسجد الرحمة بالرحامنة وشركة كهرباء فارسكور

وبالتزامن مع القوافل العلاجية بكرم ورزوق وعزبة العرب بفارسكور وعزبة ٨ بكفر سعد

ومديرية الطب البيطري واللجنة الطبية العامة بمدينة دمياط والوحدات المحلية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط لنشر الوعي المجتمعي بخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة ووصول خدماتها لمستحقيها من الفئات العمرية المستهدفة.

وكانت قد تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها بقرية النصر بمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت فى ختام شهر سبتمبر، وذلك للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى ، ضمن خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وقد تردد ١١٥١مواطن على القافلة لإجراء الكشف اللازم بجميع التخصصات و تلقى العلاج بالمجان ، حيث تم تحويل ٦حالات إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين ، هذا إلى جانب إجراء ١٨٩ تحليل معملى و فحص ١٢ حالة بالأشعة و ٢٥حالة أخرى بالسونار.