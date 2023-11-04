وزير الدفاع الإسرائيلى: "لسنا معنيين بحرب مع حزب الله"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي ليس معنيًا بحرب مع حزب الله اللبناني في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه توجه إلى الشمال ورأى الأمور عن قرب هناك.

وأضاف جالانت، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلاح الجو الإسرائيلي في الشمال يحافظ على قوته هناك ليرد على أي تطور يحدث هناك، مشيرًا إلى أن ساحة الحرب هي ساحة أوسع رغم أن الجيش يركز عمله في منطقة الجنوب، ولكن هناك ساحات أخرى ومنها الشمال

وأكد أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إذا أخطأ وفعل ما فعله يحي السنوار قائد حركة حماس في غزة، وجرّ لبنان وحزب الله إلى الحرب فلهذا ستكون تأثيرات بعيدة المدى على لبنان وسوف يقرر مصير لبنان.