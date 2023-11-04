أرخص لاب توب لشراؤه من متجر دريم 2000 في الجمعة البيضاء

السبت 04/نوفمبر/2023 - 07:36 م

هناك العديد من العروض التي توفرها المتاجر عبر الإنترنت في شهر نوفمبر، وبالتحديد يوم الجمعة، حيث يمكنك شراء لابتوبات من افضل الماركات العالمية أو موبايلات سامسونج و موبايلات اوبو أو أي منتجات أخرى من متجر دريم 2000 بالتقسيط وبسعر رخيص للغاية، أرخص بكثير من سعره في الأيام العادية، لذلك إذا كنت تبحث عن أرخص لاب توب لشراؤه في الجمعة البيضاء؟ فهذا المقال موجه لك لأننا سنتحدث فيه عن Laptop ABLE 2 الأرخص من Itel، والذي يصل بمواصفات حديثة ورائعة للغاية مقارنة بالسعر.

ايتل من الشركات الحديثة في تصنيع الهواتف والأجهزة اللوحية، اشتهرت بمنتجاتها القوية من ناحية المواصفات والسعر الرخيص، تم تأسيسها في عام 2014، وسرعان ما انتشرت في معظم الأسواق حول العالم بما في ذلك السوق المصري والعديد من الأسواق الأفريقية والآسيوية.

اللابتوبات على متجر Dream 2000

يحتوي متجر دريم 2000 على مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر اللوحية، حيث أنك بعد الدخول إليه عبر الويب، أو تحميل التطبيق الخاص به على أجهزة الاندرويد والآيفون، ستجد العديد من لابتوبات أبل ولينوفو وديل التي يمكنك شراؤها من Dream 2000 عبر الإنترنت، أو من أي متجر محلي لدريم 2000 (هذا المتجر له فروع في العديد من محافظات مصر)، والاستمتاع بعروض الجمعة البيضاء والخصومات التي يوفرها المتجر على جميع اللابتوبات سواء كانت رخيصة أو غالية.

مواصفات لاب توب ايتل ABLE 2

جهاز الكمبيوتر اللوحي ABLE 2 وصل خلال عام 2023، مع شاشة كبيرة بحجم 14 بوصة وبدقة 1366 × 768 بكسل، وبحواف كبيرة نسبيًا حول الشاشة ولكن بوزن خفيف للغاية لا يتخطى 1.29 كيلو جرام، بالإضافة إلى أن سمكه يبلغ 17.9 ملم.

Itel Laptop ABLE 2 يصل بمعالج رباعي النواة من فئة Intel celeron N5100 المبني على تقنية تصنيع 10 نانومتر، والذي يصل بتردد يبدأ من 1.1 جيجا هرتز حتى 2.4 جيجا هرتز، كما أنه يتضمن وحدة معالجة رسوميات (كارت شاشة) من فئة Intel HD Graphics، ويعتمد على نظام التشغيل الأحدث حاليًا Windows 11.

هذا اللاب توب الاقتصادي الموجود على متجر دريم 2000 بسعر رخيص جدًا، يتضمن هارد ديسك من نوع SSD بسعة 256 جيجا بايت، ويتضمن كذلك ذاكرة عشوائية Ram من نوع DDR4 x 2400MT وبسعة 4 جيجا رام، مع العلم بأن ايتل لاب توب ايبلى 2 يدعم تركيب هارد ديسك إضافي بسعة تصل إلى 2 تيرا بايت.

بطارية جهاز الكمبيوتر اللوحي Itel Laptop ABLE 2 كبيرة جدًا، لم يتم الكشف عن سعتها، ولكن تؤكد الشركة أنها قادرة على تشغيل الجهاز لمدة 7 ساعات ونصف من الاستخدام المتواصل، ويتم شحنها في وقت سريع من خلال منفذ USB 3.0، أو منفذ Type-C الحديث، وعلاوة على ذلك فإن هذا الجهاز يضم العديد من المنافذ والمخارج التي ستساعدك كثيرًا، بما في ذلك منفذ 3.5 ملم لإحتواء سماعات الأذن السلكية، ومنفذ Tf Card Reader، ومنفذ Rj-45 لإحتواء سلك الإنترنت.

سعر Laptop ABLE 2

سعر جهاز الكمبيوتر اللوحي Itel Laptop ABLE 2 على متجر دريم 2000 يبلغ 6700 جنيه مصري فقط، ويمكنك الآن شراؤه ودفع المال بالعديد من الطرق الأمنة، كما يمكنك شراؤه بالتقسيط ودفع الأقساط من خلال البنوك (البنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك CIB، وبنك مصر، وغير ذلك الكثير من البنوك الموجودة في مصر).