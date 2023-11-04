اليونيسكو: مشروع المدارس المفتوحة للجميع يهدف لتعزيز جودة التعليم من خلال تكنولوجيا المعلومات

أكدت الدكتورة نوريا سانز، القائم بأعمال مكتب اليونسكو بالقاهرة، على أهمية التحول الرقمي في مجال التعليم، وذلك نتيجة لتأثير جائحة كورونا على العالم. أشارت إلى أن الجائحة أجبرت المجتمع التعليمي على تبني نماذج جديدة للتعلم عن بعد بهدف زيادة مستوى المعرفة والتعلم والتقييم، في إطار فعاليات المنتدى الدولي حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين.

وأضافت سانز أن مشروع "المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا" يعمل على تمكين المعلمين من الاستفادة من حلول وممارسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة التعليم، سواء في الأوقات العادية أو في الأزمات. وهذا يتم من خلال تعزيز قدرات المعلمين على الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياق التعليمي.

وأوضحت أن المشروع سيستفيد منه مباشرة حوالي 950 ألف معلم ومدير مدرسة ومشرف في التعليم الأساسي، بالإضافة إلى نحو 23 مليون طالب من خلال إنشاء مركز وطني للتعلم عن بعد.

واستعرضت سانز النتائج الرئيسية للمشروع، والتي تتضمن إنشاء المركز الوطني للتعلم عن بعد للمعلمين تحت مظلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتطوير كفاءة المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء استوديو لإنتاج المحتوى التعليمي. كما تم تطوير منصة للتطوير المهني المستمر عبر الإنترنت للمعلمين، ونشر أفضل الممارسات في مجال التعلم عن بعد والموارد التعليمية المفتوحة. وتم أيضًا تعزيز قدرات المعلمين في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ممارساتهم التربوية، إلى جانب إنشاء محتوى تعليمي رقمي. تم أيضًا تنشيط الإطار المؤسسي للمركز الوطني للتعلم عن بعد، وتطوير سياق الدورات والموارد الرقمية للمعلمين، وتقديم تدريب بدني على المهارات الرقمية للمعلمين العاملين في المجتمعات المهمشة.