نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم السبت 4 نوفمبر2023، في إطار خطتها لتقديم خدمات مميزة لقرائها، ومتابعيها، حيث شهدت أقاليم الجمهورية عددًا من الأحداث الساخنة، منها:
1- بعد توقف سنوات.. عودة خطوط الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ.. صور
https://www.albawabhnews.com/4902942
2- 84 جريحا فلسطينيا يتلقون الرعاية الطبية بمستشفيات شمال سيناء والقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4902963
3- الدبدوب بـ1000 جنيه.. "البوابة نيوز" داخل سوق المنشية بالإسكندرية لبيع هدايا وورود عيد الحب
https://www.albawabhnews.com/4903116
4- أسميتها غزة.. شاب من أبناء الفيوم يطلق الإسم على مولودته الثانية تيمنا بالنصر المبين
https://www.albawabhnews.com/4903051
5- وزير الصحة: الأطقم الطبية بمستشفي العريش تؤدي عملا بطوليا إزاء جرحى غزة
https://www.albawabhnews.com/4903086
6- الهلال الأحمر الفلسطيني تكشف تفاصيل استهداف طيران الاحتلال لسيارات الإسعاف
https://www.albawabhnews.com/4903028
7- إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق السياحي بإبشواي
https://www.albawabhnews.com/4902993
8- شمال سيناء تستعد لاستقبال 65 شاحنة تابعة للتحالف الوطني لإدخالها لغزة عبر معبر رفح
https://www.albawabhnews.com/4902985
9- زراعة 1000 شجرة مثمرة في جامعة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية
https://www.albawabhnews.com/4902978
10- محافظ بورسعيد لـ«مصابي غزة»: الرئيس أرسلني لتلبية كل احتياجاتكم