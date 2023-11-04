نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم السبت 4 نوفمبر2023، في إطار خطتها لتقديم خدمات مميزة لقرائها، ومتابعيها، حيث شهدت أقاليم الجمهورية عددًا من الأحداث الساخنة، منها:

1- بعد توقف سنوات.. عودة خطوط الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ.. صور

https://www.albawabhnews.com/4902942

2- 84 جريحا فلسطينيا يتلقون الرعاية الطبية بمستشفيات شمال سيناء والقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4902963

3- الدبدوب بـ1000 جنيه.. "البوابة نيوز" داخل سوق المنشية بالإسكندرية لبيع هدايا وورود عيد الحب

https://www.albawabhnews.com/4903116

4- أسميتها غزة.. شاب من أبناء الفيوم يطلق الإسم على مولودته الثانية تيمنا بالنصر المبين

https://www.albawabhnews.com/4903051

5- وزير الصحة: الأطقم الطبية بمستشفي العريش تؤدي عملا بطوليا إزاء جرحى غزة

https://www.albawabhnews.com/4903086

6- الهلال الأحمر الفلسطيني تكشف تفاصيل استهداف طيران الاحتلال لسيارات الإسعاف

https://www.albawabhnews.com/4903028

7- إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق السياحي بإبشواي

https://www.albawabhnews.com/4902993

8- شمال سيناء تستعد لاستقبال 65 شاحنة تابعة للتحالف الوطني لإدخالها لغزة عبر معبر رفح

https://www.albawabhnews.com/4902985

9- زراعة 1000 شجرة مثمرة في جامعة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية

https://www.albawabhnews.com/4902978

10- محافظ بورسعيد لـ«مصابي غزة»: الرئيس أرسلني لتلبية كل احتياجاتكم

https://www.albawabhnews.com/4902957