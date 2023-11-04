إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق السياحي بإبشواي

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة " أجرة" بالطريق السياحى بمركز ابشواى، بالقرب من بحيرة قارون، التابعة لمركز شرطة ابشواي بمحافظة الفيوم، وجاء الحادث بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة والذى إدى الى إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلاب بها في نهر الطريق وتسببت في إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة تتراوح بين جروح وكدمات متفاوتة بجميع أنحاء الجسم للركاب .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور قسم شرطة ابشواي، بورود إخطار من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة " أجرة " محملة بالركاب بطريق ابشواي السياحي باتجاه بحيرة قارون بدائرة المركز، ووجود حوالى 10 مصابين .

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم.



وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، بعد المعاينة الفنية من المرور .

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق .