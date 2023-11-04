أسميتها غزة.. شاب من أبناء الفيوم يطلق الإسم على مولودته الثانية تيمنا بالنصر المبين

غزة هى مدينة ساحلية فلسطينية، وتعد أكبر مدن قطاع غزة وتقع فى شماله فى الطرف الجنوبى للساحل الشرقى من البحر المتوسط، وهى مركز محافظة غزة اداريا وأكبر من مدن السلطة الفلسطينية حيث يبلغ تعداد سكانها 590.481 نسمه ما يجعلها أكبر المدن الفلسطينية.

وتعتبر غزة من أهم المدن الفلسطينية لأهمية موقعها الاستراتيجى والاهمية الاقتصادية والعمرانية للمدينة.

"غزة" لم تكن فقط هي اسم لقطاع أو المدينة التي أوجعت قلوبنا جميعا لما تتعرض له من قصف جوى وبرى منذ عقود طويلة وبما تشهده من أستشهاد للآلاف من النساء والاطفال والشيوخ اللذين يقدمون أرواحهم فداء لأراضيهم ودفاعا عن وطنهم المقدس، لكنها أصبحت أسما يفخر به المصريون أن يطلقوه علي ما يرزقهم الله به من المواليد الإناث وهو ما فعله ابن محافظة الفيوم المقيم بدولة الأردن بمجرد أن بشر بإنجاب زوجته لطفلته وأسماها غزه.

وأطلق شاب اسم فلسطين على مولودته الجديدة في قرية الاخصاص التابعة لنطاق الإدارة الصحية في مركز ومدينة سنورس في محافظة الفيوم.

ووفقًا لشهادة ميلاد غزة المصرية، فإن المولودة الصغيرة وُلدت في مستشفى تحت إشراف طبي في نطاق مركز ومدينة سنورس، وقيدت في سجلات المواليد في مكتب صحة سنورس بتاريخ يوم ولادتها في الثلاثاء الماضي الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري.

وأطلق الشاب شوقي ابو بكيرة اسم "غزة " على ابنته الصغرى دعمًا لـ القضية الفلسطينية وتأكيدًا على أن فلسطين قضية كانت وستظل قضية كل مصري وعربي.