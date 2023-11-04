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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شمال سيناء تستعد لاستقبال 65 شاحنة تابعة للتحالف الوطني لإدخالها لغزة عبر معبر رفح

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
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استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال الفوج الأول من الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لصالح قطاع غزة.

وقال على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إن القافلة تضم 65 شاحنة من التحالف الوطنى للعمل التنموى تضم عدة أطنان من المساعدات المتنوعة إلى أهالى قطاع غزة.

وقام التحالف الوطنى قام بادخال الدفعة الأولى من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرى بشمال سيناء، والتى ضمت أكثر من 135 شاحنة تحمل مساعدات متنوعة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء، إن مطار العريش الدولي قد استقبل 72 طائرة مساعدات اغاثية من مختلف الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية تحمل اكثر من الفي طن من المساعدات الطبية والغذائية تنتظر عبورها للجانب الفلسطكيني بقطاع غزة عبر معبر رفح البري.

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