84 جريحا فلسطينيا يتلقون الرعاية الطبية بمستشفيات شمال سيناء والقاهرة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الجرحي الفلسطينيين جري استقبالهم بالجانب المصري عبر معبر رفح البري وتم توزيع الجرحي بواقع 56 جريح فلسطيني بمستشفي العريش العام التي جري اخلاء طابق كامل لعلاج الجرحي الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم من جراحات دقيقة ومتابعات وعلاج.

واضاف شوشة أنه تم ارسال 7 جرحي اخرين الي مستشفي معهد ناصر بالقاهرة وحالات اخري لمستشفي بورسعيد ليبلغ اجمالي الجرحي 84 جريح فلسطيني يتلقون العلاج بالجانب المصري ، موضحا أن طاقة مستشفيات محافظة شمال سيناء لعلاج جرحي قطاع غزة بواقع 300 سرير وجاري العمل لرفع طاقة المستشفيات الي 400 سرير من خلال اقامة مستشفيات ميدانية برفح والشيخ زويد وقد تم تصنيف مستشفيات شمال سيناء كنسق طبي اول ومستشفيات المحافظات المجاورة لشمال سيناء كنسق طبي ثاني اما مستشفيات القاهرة نسق طبي ثالث .

وبلغ إجمالي الجرحي الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر منذ الاربعاء الماضي وحتي أمس الجمعة 84 جريح فلسطيني واجمالي المرافقين 65 مرافق فلسطيني وعدد الرعايا الاجانب الذين عبروا لمصر بلغ اجمالي 1047 من حاملي الجنسيات المزدوجة .

وشهد الأربعاء الماضي عبور 47 جرحي فلسطيني و29 مرافق و350 أجنبيا بينما شهد معبر رفح الخميس عبور 21 جريح فلسطيني و21 مرافق فلسطيني و342 اجنبيا بينما عبر امس الجمعة 16 جريح فلسطيني و15 مرافق و155 أجنبيا .