زراعة 1000 شجرة مثمرة في جامعة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في انطلاق فعاليات الفوج الرابع لطلاب معسكر كلية التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع، والذي يستهدف زراعة 1000 شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الفوج الرابع من الطلاب المشاركين بالمعسكر استكملوا زراعة الاشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة للأسبوع الرابع علي التوالي، مثمنًا تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف الي تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب، وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله، القائم بعمل عميد الكلية، بجامعة سوهاج، أن الفوج بدأ أعمال المعسكر بالاصطفاف وتحية العلم، وذلك بمشاركة 1200 طالب وطالبة موزعين بواقع 200 طالب كل أسبوع لمدة ستة أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى 6 أفواج، وينفذ المعسكر كل جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر، مشيرًا إلى أن المعسكر يستمر حتي يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري.